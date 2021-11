Dopo ben 4 match e solo 3 reti subite il Napoli quest’oggi è tornato a prendere gol. Sarà l’assenza di Koulibaly, la forza dell’avversario, l’indomabile e irrefrenabile voglia di Simeone di segnare sta di fatto che un gol il Napoli è tornato a subirlo, e ora il tabellino ne segna 4 totali in campionato. Un bottino negativo non poi così rosso, ma comunque c’è da sottolineare la statistica. Ebbene si perchè erano ben 435 i minuti da quando il Napoli non prendeva gol, l’ultima volta a Firenze.