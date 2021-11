Secondo la redazione di calciomercato.com l’ex allenatore del Napoli, attualmente al Cagliari, Walter Mazzarri, sarebbe a rischio esonero dopo le deludenti prestazioni delle ultime settimane, che vedono ancora i sardi all’ultimo posto in classifica. Il prescelto dal presidente Giuliani per sostituirlo sarebbe Fabio Liverani, ex Parma.