Agostinelli: “Anguissa, la ciliegina sulla torta”

Andrea Agostinelli, ex allenatore di Napoli e Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” riguardo i pupilli di Spalletti: “Anguissa è stata la ciliegina sulla torta, serviva in modo esagerato per caratteristiche alla squadra. Rrahmani era interessante ma aveva avuto poco spazio e ora gioca. Il merito del primo posto è di Spalletti e della squadra. Verona? Se fossi l’allenatore del Napoli dire solo una frase: è arrivata la partita che aspettavate da quattro mesi. Dovrebbe esserci grande rivalsa“.