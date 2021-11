L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla partita di domani tra Napoli ed Hellas Verona ed al buon momento degli scaligeri. Infatti, come riporta il quotidiano, dall’esonero di Di Francesco l’Hellas è quasi infallibile: “Il Verona, da quando è arrivato Tudor in sostituzione di Di Francesco, su otto partite ne ha persa soltanto una, contro il Milan che faticò a superare gli scaligeri, e ne ha vinte quattro, segnando anche un gol in più del Napoli“.