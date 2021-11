Sindaco Manfredi sui gruppi organizzati: “Torneranno, ma a queste condizioni! Stiamo lavorando per una soluzione ma serve tempo…”

A margine dell’evento “Race of the cure”, svoltosi in mattinata e dedicato alla prevenzione femminile, il nuovo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha condiviso ai giornalisti presenti il suo pensiero riguardante il tifo organizzato allo stadio Maradona:

“Io e ADL abbiamo parlato, volevamo cercare la soluzione migliore. L’obiettivo è coniugare il rispetto della legalità alla possibilità che i Gruppi possano tornare a sostenere la squadra, solo col dialogo troveremo una soluzione. Rientro domani col Verona? E’ complicato, serve più tempo perché la soluzione giusta deve essere condivisa con la questura che ha la responsabilità dell’ordine pubblico. Il percorso è già avviato, ma servirà del tempo per trovare una soluzione per soddisfare tutti. Succede solo a Napoli? Assolutamente no, in ogni città poi c’è una situazione diversa e il Covid ha complicato i piani, sono stati richiesti interventi straordinari…”.