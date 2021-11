Serie A, Juventus-Fiorentina: il risultato finale

E’ il sigillo del colombiano Juan Cuadrado in zona Cesarini a decidere la sfida tra Juventus e Fioretina. Dopo un primo tempo ad appannaggio della Viola, la squadra di Allegri ha reagito con orgoglio e alla fine ha pagato. I bianconeri ritornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive ed un pareggio, agganciando la Fiorentina al settimo posto.

La squadra di Italiano non riesce a capitalizzare contro le big e, soprattutto, non ha mezze misure: o si vince o si perde. Questa è la sesta sconfitta per Vlhaovic e compagni dopo 12 partite con 18 punti ottenuti.