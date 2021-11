L’arbitro Sozza fischia la fine del primo tempo tra Juventus e Fiorentina dopo 47 minuti di gioco. All’Allianz Arena il parziale è ancora bloccato sullo 0-0. Una partita molto bloccata, con un solo tiro in porta e da parte degli ospiti, e con tanti duelli a centrocampo. Un risultato del genere potrebbe giovare maggiormente la squadra di Italiano che, almeno per qualche ora, salirebbe al quarto posto. Per quella di Allegri, invece, un unico imperativo: vincere.