Serie A – Cagliari-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Mazzarri e Gasperini

Alle ore 20:45 avrà inizio la sfida tra Cagliari e Atalanta, valida per il quarto anticipo di questa 12esima giornata di Serie A. I nerazzurri cercano una vittoria per entrare in zona Champions, i sardi sono ultimi in classifica e hanno un disperato bisogno di punti salvezza. Di seguito le formazioni ufficiali:

Cagliari (4-5-1): Cragno; Bellanova, Zappa, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Zapata.