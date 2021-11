Quanta Italia nei convocati di Reja! L’elenco dell’Albania

Edoardo Reja, allenatore della Nazionale albanese, ha reso pubblico oggi l’elenco dei 24 giocatori riuniti per le ultime due gare di qualificazione valide per il Campionato del Mondo “Qatar 2022”. Attualmente l’Albania è terza nel girone I con 15 punti dopo 8 partite e dovrà sfidare Inghilterra e Andorra. L’elenco, da come si nota, è folto di giocatori che giocano in Serie A: ce ne sono ben 7.

Di seguito l’elenco della Nazionale per le due partite di novembre:

Porieri: Berisha, Strakosha, Selmani

Difensori: Hysaj, Doka, Ismajli, Kumbulla, Dermaku, Mihaj, Lenjani, Trashi, Veseli, Hoxhallari

Centrocampisti: Laci, Gjasula, Ramadani, Bare, Roshi, Cekici, Bajrami

Attaccanti: Balaj, Broja, Cikalleshi, Uzuni.