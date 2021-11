La Repubblica – La metà dei nuovi Consiglieri Comunali ha già richiesto il proprio biglietto per il Maradona

L’edizione mattutina del quotidiano La Repubblica ha rivelato un retroscena interessante sui Consiglieri Comunali appena insediati nell’amministrazione di Napoli.

Quasi tutti, tra consiglieri, assessori e presidenti di municipalità hanno subito fatto valere ‘il proprio diritto’ a ricevere un biglietto per la tribuna autorità dello stadio Maradona e non hanno perso tempo a richiedere il proprio tagliando per Napoli-Verona.

Si tratta di circa 20 politici, circa la metà dei 40 eletti che, a meno di 24 ore dall’inizio della loro avventura in comune hanno avviato la procedura di richiesta dei biglietti, in alcuni casi tetando persino di chiedere uno strappo alla regola per avere un biglietto in più, senza successo…