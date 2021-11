Durante la conferenza stampa odierna, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni su Napoli e Milan, al momento al di sopra dei nerazzurri in classifica. Le sue parole: “Stiamo facendo bene, abbiamo conquistato 24 punti in 11 partite e solitamente saremmo secondi a distanza di uno o due punti dalla prima. Per questo motivo dobbiamo fare i complimenti a Napoli e Milan per il rendimento avuto finora”.