DAZN – Bazzani sul Napoli: “Impressionato dagli azzurri, hanno due cose in più di tutte le altre squadre”

Fabio Bazzani, ex attaccante di Sampdoria e Lazio, è intervenuto poco fa ai microfoni di DAZN, esprimendo il suo parere sul Napoli e sul campionato degli azzurri:

“Ho seguito l’ultima partita dal vivo e mi sono reso conto che sono una squadra matura, non hanno bisogno di dominare per vincere. L’esempio è stato a Salerno: si è avuta la dimostrazione che la rosa del Napoli è molto profonda, Lozano e Mertens non stavano giocando come voleva Spalletti e hanno vinto con Elmas e Petagna, questo è un grande segnale”.