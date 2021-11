CdS – L’Hellas vuole fare un altro sgarro al Napoli: l’ultima volta finì in disgrazia

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla partita di domani tra Napoli ed Hellas Verona. Infatti, come riporta il quotidiano, l’ultima volta finì in disgrazia per gli azzurri che hanno fame di vendetta: “Il ricordo non può che finire a quell’uno a uno, andato di traverso al Napoli che altrimenti a quest’ora starebbe partecipando al girone di Champions League. Beffa atroce, per mano del Verona, con tanto di sfogo finale di Juric che parlava di un Hellas impegnatosi sempre allo stesso modo a salvezza già acquisita.”.