CdS – Juan Jesus ha cambiato soprannome da quando è a Napoli: il simpatico aneddoto

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Juan Jesus e al suo trascorso con la maglia della Roma ed ora al Napoli. Infatti, come riporta il quotidiano, il brasiliano si è reso protagonista di un simpatico evento:

“Cliente pessimo, quello che lo attende al varco: Simeone, Giovanni il Cholito, il figlio del Cholo che con la Lazio ha scritto pagine di storia importante. Una specie di derby per uno che a Roma, quella giallorossa, si faceva chiamare JJ Lupo. Sì, fu lui stesso a coniare questa sorta di omaggio alla sua ex squadra, un club e una città che porta nel cuore nonostante tutto. Pace. È andata così. E tutto sommato il presente gli piace talmente da aver già trasformato il soprannome in chiave napoletana: ora, secondo la sua interpretazione, JJ è l’ acronimo di Jamm Ja“.