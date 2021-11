CdS – Juan Jesus dovrà controllare Simeone: i dati mostruosi dell’attaccante

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio all’attaccante titolare dell’Hellas Verona, Giovanni Simeone. Infatti, come riporta il quotidiano, l’argentino è in uno splendido momento di forma:

“Giovanni Simeone, 8 gol messi in fila tra un poker alla Lazio e una doppietta con la Juve: l’attaccante rock del momento contro il difensore samba che non t’aspetti. E che forse non s’aspettava anche lui. Cliente pessimo per Juan Jesus, quello che lo attende al varco: Simeone, Giovanni il Cholito, il figlio del Cholo che con la Lazio ha scritto pagine di storia importante. Una specie di derby per uno che a Roma, quella giallorossa, si faceva chiamare JJ Lupo”.