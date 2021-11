CdS – Ilic è in forte dubbio per domani: il numero di tifosi ospiti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla partita di domani tra Napoli ed Hellas Verona e alla presenza di Ilic. Infatti, come riporta il quotidiano, il serbo non sarà probabilmente tra i titolari. L’Hellas Verona, inoltre, sarà accompagnato da molti tifosi:

“Tudor a questo giro si ritrova con l’unico dubbio legato alla presenza di Ilic. Il centrale normalmente affiancherebbe Veloso in mediana, così invece le mansioni spettano a Tameze che già contro la Juve è stato tra i migliori in campo. Assente il solo Frabotta (ne avrà per altri due mesi), appena operato al tendine d’ Achille e ancora a secco di minuti in stagione. Saranno circa 300 i tifosi del Verona presenti domani sera a Napoli“.