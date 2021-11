Alvino: ” Che nessuno rovini la trattativa per il rinnovo di Insigne!”

Il noto giornalista partenopeo Carlo Alvino si è oggi soffermato sulle parole di Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’:

“Ho trovato un De Laurentiis molto sereno, coerente con il suo pensiero. Altre volte avremmo trovato un De Laurentiis pronto a scappare, invece è rimasto sereno. Ha fatto capire che non c’è chiusura, si sta lavorando. il Napoli è disponibilissimo a continuare questo matrimonio, stessa cosa per Insigne. La trattativa prosegue serena, mi piacerebbe che non ci fosse l’avvelenamento di questa trattativa da parte dell’ ambiente esterno”.