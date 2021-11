Serie A, scelto il giocatore del mese di ottobre: è Simeone del Verona

L’AIC, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto il vincitore del premio “calciatore del mese di ottobre”: si tratta di Giovanni Simeone del Verona.

L’attaccante argentino ha realizzato, lo scorso mese, ben 7 reti in 5 partite. Come spiegato dall’AIC nella nota pubblicata “era difficile premiare un giocatore diverso da Giovanni Simeone“. Anche Fabian era in competizione per il premio: “A competere per il premio di calciatore d’ottobre c’erano anche Fabian Ruiz, che lo scorso mese si è affermato definitivamente come il regista del Napoli di Spalletti, Milinkovic-Savic, sempre più influente nonostante il mese in chiaro-scuro della Lazio, e Duvan Zapata, che sta lentamente tornando allo stato di forma a cui ci aveva abituati nelle scorse stagioni”.