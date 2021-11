Pari in extremis tra Empoli e Genoa. Finisce 2-2

Il Genoa riacciuffa nel finale l’Empoli, in un match che lo aveva inizialmente visto in vantaggio grazie al rigore trasformato da Domenico Criscito. La ripresa vede i toscani più pimpanti, nel tentativo di recuperare lo svantaggio. A siglare il gol del pari è Di Francesco. Però all’Empoli non basta: vuole l’intera posta in palio, e con Zurkowski si porta in vantaggio. Il finale sembra vedere il match indirizzato sul 2-1, ma a sorpresa gli ospiti trovano il pari. A insaccare è Bianchi. Pareggio che forse non salva la panchina di Davide Ballardini.