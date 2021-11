Onofri: “Koulibaly è il difensore più forte del mondo”

Claudio Onofri a Radio Kiss Kiss ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il momento del Napoli in campionato: “Sto vedendo un Napoli che non mi sarei aspettato. C’è una bella rosa, ma non mi aspettavo quest’avvio. Vedo un’estensione di ciò che è stato anche precedentemente nel Napoli, con i vari allenatori sublimata ora da Spalletti. E’ un anno particolare e se dovessi esprimere un giudizio sulle favorite è ovvio che il Milan è forte, l’Inter lo stesso, ma il Napoli la metto sul podio in questo momento. Koulibaly? E’ il miglior difensore del mondo e in coppia con Rrahmani è essenziale”.