Il Belgio tramite il profilo Twitter della Federazione ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni validi per le Qualificazioni ai Mondiali. Da segnalare il ritorno tra i convocati, per la prima volta dopo l’infortunio alla spalla di Dries Mertens, che dunque sarà arruolabile nei match contro Estonia e Galles.

Questo il tweet della Federcalcio belga: