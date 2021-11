Come riprotato su Twitter dal profilo OptaPaolo, con la rete di ieri Piotr Zielinski ha segnato dei nuovi record in maglia azzurra.

Infatti, il polacco è l’unico giocatore ad aver segnato in ciascuna delle ultime 4 stagioni del Napoli in Europa League. Inoltre, ha realizzato il suo 1° rigore calciato con la maglia del Napoli in tutte le competizioni.