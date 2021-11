Mazzarri: “Al Napoli lavorai con tutto il gruppo per 15 giorni, qui forse una volta sola”

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dei problemi nell’allenare una nuova squadra avendo pochi giorni a disposizione, visti i continui impegni.

“A Napoli lavorai per 15 giorni con tutta la squadra, qui invece sapete bene quanti giocatori sono rimasti durante la sosta, così come quando sono rientrati i nazionali. Non c’è mai una settimana tipo, ho potuto lavorare con il gruppo intero credo una volta sola. Quando Sarri si lamenta che ha una squadra nuova cui far imparare gli automatismi, ha ragione: solo con gli allenamenti si imparano queste cose”.