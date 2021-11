Dopo aver ottenuto il pass alla seconda fase di qualificazione europea, gli azzurrini dell’Under 19 saranno impegnati in due amichevoli contro l’Ungheria. Il CT Carmine Nunziata ha diramato la lista dei 24 convocati che il 9 e l’11 novembre affronteranno i magiari. Tra i selezionati spicca il talentino del Napoli Primavera Giuseppe Ambrosino, alla sua prima convocazione con la Nazionale Under 19.