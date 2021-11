Ieri, tra le tante belle notizie che la gara ha riservato, c’è anche il goal di Mertens: con il rigore di ieri, siamo a quota 136 goal, che rafforza il primato di miglior marcatore di tutti i tempi.

Era importante per il belga tornare al goal, dato che, in questi mesi di grande difficoltà, ha perso gerarchia nei titolari, ma ciò non smorza l’entusiasmo di Ciro, che vive un momento bellissimo da un punto di vista personale.

Infatti, l’arrivo del suo primo figlio lo ha reso davvero felice e spensierato, come in occasione del rigore del vantaggio, tirato con un cucchiaio di tottiana memoria. Il belga sta dimostrando di essere al 100% in questa rosa, e di poter essere un arma in più per Spalletti, soprattutto ora che ha risolto definitivamente i problemi alla spalla.

E se al roster di Spalletti si aggiunge anche il belga, allora ci sarà da divertirsi.

Fonte: Il Roma.