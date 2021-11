Il Mattino – Il successo del turnover ha un protagonista! Ecco chi è

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla vittoria del Napoli in Polonia ed ha messo in evidenza come ieri il turnover abbia avuto successo. Secondo il quotidiano la vittoria ha un protagonista ovvero Adam Ounas, che ieri ha segnato il gol del 1-4. L’algerino è entrato intorno all’80esimo e subito ha sfornato grandi giocate, come il fantastico sombrero per eludere il difensore avversario e timbrare il poker azzurro. Questa grande prestazione, è dovuta alla fiducia che Spalletti ha in lui e in tutta la squadra. E sottolinea anche che tutti in questo Napoli si fanno trovare pronti quando vengono chiamati in causa.