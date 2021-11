Il Cts boccia la proposta. Italia-Svizzera non avrà il 100% di capienza

Italia-Svizzera non avrà il 100% di capienza. Se ne è parlato per tanto tempo, la speranza era quella di trovare una soluzione, ma così non è stato. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il Cts ha bocciato la proposta. Dunque, la sfida valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022, non avrà la capienza massima. Si passerà dal 60% attualmente previsto al 75%.

“No all’aumento della capienza del pubblico dello stadio Olimpico fino al 100% per la partita di qualificazione ai Mondiali di calcio, Italia-Svizzera, in programma il 12 novembre; aumento solo parziale, dal 60% attualmente previsto al 75%, di quella delle Atp Finals di tennis in programma a Torino del 14 novembre. E’ questo il parere del Cts alla richiesta di deroga per i due eventi avanzata dal sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali. Lo apprende l’ANSA da fonti governative. Il parere negativo per l’Olimpico è legato alla crescita dei contagi Covid, per il quale tra l’altro il Lazio rappresenta una delle Regioni più esposte”.