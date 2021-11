A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’allenatore Serse Cosmi che ha espresso il proprio parere su Adam Ounas. Ecco quanto detto:

“Ounas sta migliorando tantissimo, giocando in una squadra forte e con tanti giocatori di qualità. Non sono in molti nel Napoli ad avere le sue qualità. Credo che lui sia cresciuto mentalmente e abbia rimediato a qualche errore del passato. Fa continuamente delle giocate come il gol di ieri, bisogna solo aspettare che giochi con più continuità”.