Collovati: “Esistono titolari e riserve, l’allenatore deve riuscire a far sentire importanti tutti”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il campione del mondo ’82 Fulvio Collovati, che ha parlato di Luciano Spalletti. Ecco quanto detto:

“Vi sono titolarissimi e riserve, inutile dire il contrario. E’ difficile trasmettere entusiasmo a chi gioca di meno e da allenatore devi trasformarti in uno psicologo per riuscirci. Non è facile per chi gioca poco lavorare con voglia e dare sempre il massimo, è la cosa più difficile per un allenatore, ma Spalletti ci sta riuscendo, costruendo sempre di più un grande gruppo”.