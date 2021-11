Il terzino del Venezia Tyronne Ebuehi ha parlato ai microfoni del Corriere del Veneto della sua prima esperienza in Serie A.

“Gara migliore? Se devo dirne una, quella con la Fiorentina, ma anche a Milano col Milan non avevo fatto male. In Serie A ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione e la sicurezza la acquisisci col tempo. Il più difficile da affrontare? Leao, è il migliore. Anche se a Napoli non è stato per facile neppure contro Insigne”.