TuttomercatoWeb – Verona squadra super prolifica: attenti agli uomini di Tudor

Napoli-Verona sarà come sempre una partita ostica e molto sentita.

Come riportato dal sito di Tuttomercatoweb, la squadra di Igor Tudor è attualmente tra le più prolifiche in Europa con ben 21 reti dall’approdo del neotecnico attualmente in panchina: un dato davvero impressionante che certifica il dinamismo e il gioco a trazione anteriore degli scaligeri, attualmente solo secondi in Europa proprio per numero di goal dietro una corazzata come il Bayern Monaco. Domenica sera servirà uno dei migliori Napoli di Spalletti per vendicare lo sgarbo di maggio e per stanare una squadra che sembra non avere voglia di fermarsi dopo le vittorie con Lazio, Roma e Juventus.