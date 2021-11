Spalletti: “Zielinski fortissimo, ma gli manca un pò di concretezza”

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni dell’emittente polacca TVP Sport ed ha rilasciato dichiarazioni su Piotr Zielinski. Ecco quanto detto:

“Zielinski è fortissimo, ogni volta che gioca è determinante in fase offensiva con le sue giocate, anche se segna poco perchè gli manca concretezza sotto porta. Ciò è dovuto al fatto che lui dà sempre una grossa mano alla squadra in fase difensiva. E’ senza dubbio uno dei calciatori più talentuosi della squadra, se facesse gol più spesso sarebbe fantastico, perchè ha tutto come facilità di corsa e capacità di inserimento”.