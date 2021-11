L’edizione odierna di Sky ha fatto il punto sulla probabile formazione che questa sera affronterà il Legia Varsavia. Secondo l’emittente ci sarà Meret in porta, Juan Jesus a sinistra, mentre per il resto confermata la linea difensiva titolare. A centrocampo Demme prenderà il posto di Fabian Ruiz e comporrà la coppia con Anguissa. I tre dietro alla punta saranno Elmas, Zielinski e Lozano. Petagna dovrebbe essere il centravanti. Panchina dunque per Mertens e Politano.