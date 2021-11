Repubblica – Guai a sottovalutare l’Europa League per galoppare in campionato

Sottovalutare l’Europa League potrebbe essere uno dei più grandi errori di questo Napoli.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, infatti, sarebbe davvero rischioso e inutile non dare priorità agli impegni europei: gli azzurri hanno dimostrato di potersela giocare con tutti sia in campionato che in Europa League e quest’ultima competizione è alla portata anche per la vittoria finale. Il classico errore sarebbe quello di snobbare gli impegni del giovedì per concentrare solo ed esclusivamente sul campionato e sulla Serie A: un aspetto che abbiamo visto già negli anni precedenti con tantissimi club impegnati. Il Napoli non può e non deve mollare l’Europa League.