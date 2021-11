Matteo Politano, giocatore del Napoli, ha parlato a SkySport nel pre-partita:

“Partita fondamentale, dobbiamo vincere per forza perchè vogliamo il primato del girone. Turnover che ci sta, chi scende in campo darà il massimo sempre. Questa sera non sarà facile, loro sono una squadra molto fisica ma noi daremo tutto in campo per portare a casa i tre punti”.