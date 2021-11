Ounas: “Ho trovato il gol senza pensarci. Spalletti è un grande mister!”

Adam Ounas, ha siglato il quarto gol in questa notte europea fantastica. Il calciatore è stato intervistato in sala stampa per commentare il match. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il mister ci dà sempre fiducia! Ci alleniamo con impegno e siamo determinati a farci trovare pronti quando la squadra ha bisogno di noi.

Sul gol: Ho fatto tutto senza pensarci, ho segnato e sono molto contento. Non mi interessano le prestazioni personali, la cosa importante è che la squadra vinca.

Sull’esperienza al Crotone: L’ esperienza a Crotone mi hanno permesso di conoscere di più il campionato italiano. Ora che conosco meglio i miei compagni è più facile giocare con loro. Non bisogna perdere la determinazione per dimostrare al mister che c’è bisogno di tutti. Io per il momento sono molto contento di essere al Napoli. Spero di rimanere ancora a lungo in questa squadra. Coppa d’Africa? Adesso non ci penso, testa solo al campionato.

Qual è il segreto del Napoli? Nessun segreto. Il mister ci dà fiducia, noi giochiamo per fare il bene della squadra. IDobbiamo ascoltarlo per poter continuare su questa strada e fare felici i nostri tifosi”.