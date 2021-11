Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski si gode quella che è stata un pò la sua notte, queste le sue parole a Sky Sport:

“Peccato per il primo gol subito, non siamo riusciti a comunicare e questo non deve accadere, alla fine ci siamo ripresi e dominato la partita con 4 gol. Per quanto riguarda il mio score, questo ritmo dovrebbe essere la normalità per me. Vittoria di gruppo, ci toglieremo molte soddisfazioni”.