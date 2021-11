Napoli grande anche in Europa

Onorare le competizioni: il mantra che Spalletti ha chiesto ai suoi ragazzi per continuare ad avere risultati positivi. Si sa che vincere aiuta a vincere, a dare fiducia ad un gruppo che sta ancora in fase di costruzione, di maturità dopo aver finito la stagione nella maniera peggiore possibile. L’Europa League, però, è un percorso altrettanto importante, seppur non con lo stesso appeal della Champions e soprattutto con gli stessi introiti, ma indubbiamente il Napoli non può e non deve snobbarla.

I risultati sono arrivati anche stasera, con una vittoria a Varsavia contro il Legia netta per 1-4, con due rigori segnati da Zielinski e Mertens (i primi per entrambi in Europa), la grande ripartenza Petagna-Lozano e il super gol di Ounas in solitaria con un mezzo sombrero e tiro a volo bellissimo, tutti avvenuti nel secondo tempo. La capacità degli azzurri di non abbattersi nei momenti difficili di una gara, ma anzi farne tesoro per colpire l’avversario, è sicuramente un pregio di questa squadra, conscia poi di avere una panchina lunghissima e poliedrica. Tutti sono fondamentali per il mister di Certaldo, il quale ha praticamente fatto giocare nelle gare ufficiali tutta la rosa (manca all’appello solo il terzo portiere Marfella), finanche il terzino sinistro classe 2000 Zanoli, esordiente quest’oggi anche in Europa League.

Le sensazioni sono sempre più positive, si pensa al presente con un occhio al futuro prossimo con gli africani che mancheranno come il pane e si dovrà sostituirli per non perdere forza nei reparti occupato da Osihmen, Koulibaly e Anguissa. Per il momento il Napoli corre come un treno e non ha intenzione di fermarsi.