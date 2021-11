Leicester-Spartak Mosca finisce 1-1. Il Napoli rimane in solitaria in cima alla classifica del Gruppo C di Europa League.



I russi erano passati in vantaggio al 51′ con Moses. Qualche minuto dopo gli inglesi trovano il pareggio con Armartey. ma i Foxes perdono una clamorosa occasione di passare in vantaggio al 75′. L’arbitro fischia un rigore in favore dei padroni di casa, ma Vardy fallisce sul dischetto. Selikhov si stende e para il tiro del suo avversario.