Gravina: “Riapertura al 100% per Italia-Svizzera? Nessuna novità”

Nelle ultime settimane si è parlato della riapertura al 100% dello Stadio Olimpico in occasione di Italia-Svizzera del 12 novembre, gara fondamentale per gli azzurri per quanto riguarda la qualificazione al mondiale in Qatar. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha fatto il punto della situazione al termine del Consiglio Federale:

“Non c’è nessuna novità. Aspettiamo l’evoluzione della pandemia e che qualcuno dia l’ok alla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, per provare in via sperimentale questa capienza al 100%“.