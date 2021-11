Europa League, il Napoli a un passo dalla qualificazione

L’Europa League regala sempre grandi emozioni. Le notti di calcio europeo sono imprevedibili, incredibili, avvincenti. Il Napoli ha iniziato il suo cammino rimontando il 2-0 a Leicester. Uno strepitoso Osimhen è stato l’autore di una doppietta che ha permesso ai partenopei di portare a casa il primo punto utile della competizione.

Con lo Spartak le cose sono andate diversamente, un distratto Mario Rui ha commesso un fallo bruttissimo che gli è costato l’espulsione, lasciando i suoi compagni in 10. I russi hanno travolto i partenopei che hanno perso in casa per 2-3.

Fermi a 1 punto nel girone, gli azzurri hanno alzato la testa portando a casa un prezioso 3-0 nella gara al Maradona contro il Legia Varsavia. Con la vittoria di questa sera contro i polacchi, Spalletti e i suoi ragazzi sono primi con 7 punti. Il pareggio tra Leicester e Spartak Mosca in questa quarta giornata di EL ha certamente favorito il Napoli.

Infatti se gli azzurri conquisteranno i tre punti in trasferta contro lo Spartak il prossimo 24 novembre, saranno automaticamente qualificati per i sedicesimi di finale. In caso di vittoria in terra russa e di un pareggio tra Leicester e Legia Varsavia, il Napoli rimarrebbe primo nel girone e si qualificherebbe aritmeticamente agli ottavi di finale con una giornata di anticipo.

