De Biasi: “Il Napoli non è una sorpresa per il campionato”

A Radio Marte è intervenuto il commissario tecnico dell’ Azerbaigian Gianni De Biasi, che ha espresso il proprio parere sul Napoli di quest’anno. Ecco quanto detto:

“Il Napoli non lo considero una sorpresa di questo campionato, perchè insieme al Milan ha già conquistato un bel bottino di punti di vantaggio sulle inseguitrici. Credo che insieme alle due milanesi lotterà fino alla fine per la conquista dello Scudetto. Non credo che la Juventus rientrerà in questa lotta perchè 16 punti dal vertice sono troppi. Grande merito a ciò che sta facendo il Napoli devo darlo a Spalletti, che si è inserito bene nel contesto e ha dato subito una quadratura alla squadra.