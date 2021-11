CorrSport – Ounas torna tra i convocati, Politano in vantaggio su Lozano

Mancano poche ore al match delle 18:45 contro il Legia Varsavia.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, il team polacco avrà dalla sua uno stadio tutto pieno per provare a vincere e ad allontanare gli azzurri dalla vetta della classifica: servirà il miglior Napoli per battere i polacchi che hanno anche cambiato guida tecnica. Tra le novità vi è il rientro tra i convocati di Adam Ounas, mentre uno dei pochi dubbi di formazione riguarda l’eterno ballottaggio Lozano-Politano; l’italiano sembra in vantaggio sul messicano e entrambi dovranno riscattarsi dopo la brutta prestazione nel derby di domenica.