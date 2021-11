Le pagelle di Chiariello: “7 pieno per Luciano Spalletti”

Umberto Chiariello ha fatto il punto sulla prestazione del Napoli nella serata della trasferta polacca, a Canale 21 il giornalista ha diramato le sue personali pagelle nel corso della trasmissione “Tutti in Europa”:

“Tutti voti positivi ai calciatori, buona preparazione della sfida ma importanti soprattutto le sostituzioni, ad esempio Ounas e Mertens hanno fatto molto bene. Il mio voto per Spalletti è un bel 7 mentre Elmas e Demme non mi hanno entusiasmato, strepitoso Anguissa per continuità e personalità”.