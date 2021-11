Camiski: “Napoli nettamente favorito, ogni punto del Legia sarebbe un miracolo”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista polacco Emil Camiski, che ha parlato della sfida di questa sera tra Legia Varsavia e Napoli. Ecco quanto detto:

“Il Legia in campionato sta andando molto male, infatti ha perso 8 delle 11 partite disputate nella lega polacca. I tifosi sono molto arrabbiati, non a caso dopo l’ultima sconfitta hanno protestato in modo veemente contro la squadra e la società. Il precedente tecnico ha commesso molti errori, ma anche il nuovo mister non se la passa benissimo. Oggi il Legia gioca contro la favorita del girone, dubito che possa vincere perchè il Napoli a livello tattico è fortissimo. Quindi ogni punto che il Legia conquisterà sarebbe come un miracolo”.