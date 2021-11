Birindelli: “Napoli piazza ideale per Spalletti, buoni rapporti con ADL per questo motivo”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex calciatore Alessandro Birindelli, che ha espresso il proprio parere su Luciano Spalletti. Ecco quanto detto:

“Spalletti ha tutte le caratteristiche per poter vincere a Napoli, non si poteva scegliere un momento migliore per il matrimonio tra il tecnico toscano e il Napoli e tra Spalletti e De Laurentiis, che ha sempre un debole per gli allenatori toscani. Al momento tutto sta andando bene perchè il presidente azzurro si è convinto a fare solo il presidente ed entra poco nelle questioni tecniche. Altri fattori importanti da considerare sono la similarità caratteriale tra i due e la fiducia totale data da De Laurentiis a Spalletti”.