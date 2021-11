Bianchi: “Il Napoli ha qualcosa in più rispetto alle altre”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ottavo Bianchi, ex allenatore, per parlare della stagione che sta vivendo la squadra di Spalletti.

“Secondo me è un bellissimo momento per il Napoli, credo che abbia qualcosa in più rispetto alle altre. Secondo me ha tutto per vincere, dalla società ai calciatori, ad un allenatore bravo. C’è un magnifico entusiasmo nei confronti della squadra. La città ha sempre dato il massimo, sia nelle vittorie che nelle sconfitte, non credo che si possa chiedere di più ai napoletani”.