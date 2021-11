Bagni alla Gazzetta: “No alla scelta tra Serie A ed Europa League. Ruotare i calciatori è giusto”

L’ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni, vincitore di due scudetti con i partenopei, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove parla della sfida di oggi tra Legia e Napoli:

Bagni, secondo lei se oggi si giocasse in campionato, Spalletti avrebbe convocato Fabian e Insigne?

«Probabilmente sì, ma il punto non è questo.L’ allenatore fa bene ad alternare i suoi giocatori. Non li chiamiamo seconde linee o panchinari, perché se abbiamo sempre detto che il Napoli ha un’ ottima rosa questo è il momento di dimostrarlo. Il Legia non è uno squadrone e attraversa un brutto periodo. Sono convinto che si vince e vi dico il risultato: 2-0».

Farebbe bene Spalletti a scegliere la corsa scudetto rispetto alla Coppa?

«È sbagliato fare scelte adesso, eventualmente vengono naturali più in là. Bisogna vedere come stai messo fra febbraio e marzo. E comunque un allenatore che è partito con 31 punti su 33 in A non ha bisogno di consigli. È entrato nella testa dei giocatori e li ha convinti. Per questo sono sicuro che si vince in Polonia, nonostante le assenze».

E in campionato che cosa succede?



«Che il Napoli, come penso già dalla stagione scorsa, ha una delle rose più forti. Un anno fa mancò per parecchio tempo Osimhen, e non solo, e la differenza che fa il nigeriano la stiamo capendo adesso. Avanti così e più in là si capirà se lo scudetto è raggiungibile. Io sono ottimista».

Chi sarà oggi il protagonista fra quelli che hanno meno spazio?



«Punto su Petagna. Ha una determinazione eccellente. Col Genoa ha risolto la partita a pochi minuti dall’ ingresso in campo. Appena è entrato con la Salernitana ha colpito una traversa e dato una scossa all’ attacco, che nel primo tempo non aveva mai tirato in porta. C’è bisogno davanti di un centravanti vero. Vedrete che segnerà ».