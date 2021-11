Zielinski: “Il gol a Salerno è stato importantissimo dopo i problemi che ho avuto. Sul Legia…”

Durante la conferenza stampa odierna, Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni sul gol realizzato contro la Salernitana e sull’imminente sfida tra Legia Varsavia e Napoli. Le sue parole: ““Il gol è stato importantissimo per tutta la squadra. Ho avuto qualche problema fisico ad inizio campionato, adesso spero di tornare ai soliti livelli. Il Legia Varsavia ha un’ottima squadra e da anni domina in Polonia. Non capisco perché in campionato non stanno andando in maniera ottimale. Gli auguro il meglio dopo questa sfida. L’ambiente sarà sicuramente caldissimo perché i polacchi hanno un’ottima tifoseria. Abbiamo una grande rosa e vogliamo giocarcela fino in fondo. Secondo me giocheranno in maniera diversa rispetto a Napoli. Penso che giocheranno in maniera più offensiva ma noi ci siamo preparati per bene per questa partita e vogliamo vincere“.