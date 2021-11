Stadio Maradona – Ass.Cosenza: “C’è la possibilità di istituire una fan zone, vi spiego”

Edoardo Cosenza, Assessore delle Infrastrutture del Comune di Napoli, è stato ospite nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Trovo assurdo che i parcheggi dello Stadio Maradona non siano usati per tantissimi anni. L’area è molto vasta, magari potrà essere impiegata per altro. Le proposte sono tutte sul tavolo e si sta discutendo con la società azzurra. Ci sono molte cose da sistemare, provvederemo.

Ultras allo stadio? Ho un punto di vista da tifoso, questa vicenda la lasciamo al Sindaco Gaetano Manfredi. Lui è il mago delle trattative e sta discutendo con Aurelio De Laurentiis. C’è la possibilità che verranno istituite delle fan zone, dove non si dovrà rispettare il posto, ma ci sarà comunque il rispetto della legalità. Posso solo confermare che il Sindaco e il presidente del Napoli si sono incontrati per trovare una soluzione definitiva alla vicenda”.